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Когда узнал: стало известно о реакции Владимира Кличко на избиение Панеттьери

9.8т Читать материал на украинском

Легендарный Владимир Кличко гневно отреагировал на ситуацию с избиением его экс-невесты Хайден Панеттьери.

Бывший чемпион мира буквально пришел в ярость, узнав о том, что нынешний бойфренд американской актрисы Брайан Хикерсон поднял на ее руку.

"Владимир пришел в ярость, когда узнал об этом. Они могут находиться в нескольких милях друг от друга, воспитывая общего ребенка, но он никогда не будет стоять в стороне от того, кто причинил вред матери его ребенка", – заявил RadarOnline.com источник, знакомый с ситуацией.

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Когда узнал: стало известно о реакции Владимира Кличко на избиение Панеттьери

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Владимир Кличко Хайден Панеттьери
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