Когда узнал: стало известно о реакции Владимира Кличко на избиение Панеттьери

Легендарный Владимир Кличко гневно отреагировал на ситуацию с избиением его экс-невесты Хайден Панеттьери.

Бывший чемпион мира буквально пришел в ярость, узнав о том, что нынешний бойфренд американской актрисы Брайан Хикерсон поднял на ее руку.

"Владимир пришел в ярость, когда узнал об этом. Они могут находиться в нескольких милях друг от друга, воспитывая общего ребенка, но он никогда не будет стоять в стороне от того, кто причинил вред матери его ребенка", – заявил RadarOnline.com источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Брайан Хикерсон в начале мая был арестован полицией за избиение Хайден Панеттьери. Позже актер был выпущен под залог.

Суд Лос-Анджелеса запретил Хикерсону приближаться к возлюбленной ближе, чем на 90 метров, а также пытаться с ней связаться.

Стало известно, что Панеттьери длительное время не общается с дочерью Кайе-Евдокией из-за проблем в личной жизни. Ребенок, с момента расставания Хайден с Владимиром в августе минувшего года, проживает в Украине.

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