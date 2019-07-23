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"Клоун": Ломаченко разозлился на боксера, обещавшего его убить

2.6т Читать материал на украинском

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко рассказал о гипотетическом проведении боя с перспективным американским претендентом на титул IBF Теофимо Лопесом.

"Я хотел бы хотел больше боксировать с Теофимо Лопесом, чем с Ричардом Комми. Потому что он говорит много плохих слов в мой адрес. Вместе со своим отцом он выглядит, как клоун. Как комик. Я хочу показать ему его место", — сказал Василий, которого цитируют британские СМИ.

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Стоит отметить, что Теофимо Лопес недавно завоевал статус обязательного претендента на титул IBF, который находится во владении Ричарда Комми, и рассчитывает в октябре провести с ним бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец и тренер Теофимо Лопеса дал самонадеяный комментарий по поводу возможного боя с Ломаченко.

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Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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Р Сергей
Р Сергей
Ломаченко того цигана ПОРВЕ, як баяна на весіллі! Таких "лопесів puzdaboliv" вже було багато!
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