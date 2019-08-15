"Клоун": Джошуа наехал на Леннокса Льюиса

Бывший чемпион мира по версиям WBA Super, IBF, WBO британский супертяж Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) резко высказался в адрес легендарного соотечественника Леннокса Льюиса.

Энтони Джошуа

Джошуа не понравилось то, как Льюис отреагировал на его сенсационное поражение от рук мексиканца Энди Руиса-младшего (33-1, 22 КО), а также другие высказывания легенды: о необходимости Джошуа сменить тренера, провести реванш с Руисом в Мексике, а также о бесперспективности затеи проведения второго боя в Саудовской Аравии.

"Леннокс Льюис — клоун. Я его не уважаю. Мы с ним абсолютно не похожи. Я бы предпочёл после окончания карьеры наслаждаться тем, что подрастает новое поколение, а не совать везде свой нос. Нужно просто уметь ценить всё то, чего добились другие. А Леннокс точно не из таких. Мы с ним из разного теста. 100%", — цитирует Джошуа vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно было официально объявлено, что реванш Руис - Джошуа пройдет в Саудовской Аравии, хотя в качестве вариантов рассматривались также США, Мексика и Великобритания.

Также был назван фантастический гонорар Руиса за реванш с Джошуа.

Позже Энди Руис-младший заявил, что не собирается драться с Энтони Джошуа 7 декабря в Саудовской Аравии.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!