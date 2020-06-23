Климас призвал дать возможность Джошуа побить Усика

Менеджер бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика (17-0, 13 КО) Эгис Климас уверен, что Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) придется проводить обязательную защиту пояса WBO от украинца.

Литовец призвал британца отложить бой с Фьюри и сперва подраться с Усиком.

"Если у Джошуа отберут пояс WBO, то Джошуа и Фьюри никак не смогут подраться за все пояса. Это невозможно. Так что, если они так в себе уверенны, то дайте возможность Джошуа побить Усика. Ну а потом он сможет подраться с Фьюри", – цитирует Климаса Хспорт со ссылкой на The Athletic.

Ранее чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что договорился о поединке против Энтони Джошуа.

17 июня промоутер Александра Усика, Александр Красюк, рассказал, что команда украинца пошла на уступки Энтони Джошуа, позволив ему сначала провести обязательную защиту титула IBF против Кубрата Пулева.