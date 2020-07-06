Кличко вспомнил победу над Леапаи, которую посвятил Украине

Легендарный Владимир Кличко вспомнил свой поединок против австралийца Алекса Леапаи, который состоялся в апреле 2014-го года и завершился эффектной победой украинца нокаутом в пятом раунде.

Наш соотечественник, разместив фото с братом Виталием, подчеркнул, что для него это было особый бой из-за событий в Украине.

Владимир Кличко вспомнил в Instagram бой с Алексом Леапаи

"Это закулисная фотография, сделанная в 2014-м году с боя с Алексом Леапаи. Это был во многом очень важный бой из-за вызовов, которые предстали перед Украиной, и моего брата, который был и находится в эпицентре событий. Я хотел показать яркий перфоманс, чтобы поднять дух людей. Я также хочу выразить большое уважение г-ну Леапаи. Ты помнишь этот бой?!" – написал Владимир на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, весной 2014-го года Украина столкнулась с военной агрессией России, которая аннексировала Крым и оккупировала Донецкую и Луганскую области.

Как сообщал OBOZREVATEL, братья Кличко попали в необычный боксерский рейтинг.