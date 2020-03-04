Легенда украинского бокса Владимир Кличко дал свою оценку скандала с переходом в профессионалы украинского тяжеловеса Виктора Выхриста, за что тот был наказан Федерацией бокса Украины.

Кличко, которого цитирует MixSport, поддержал Выхриста в конфликте с ФБУ, добавив, что он разочарован методами руководства федерации.

Владимир Кличко mixsport.pro

"Наказывать тренера и менеджера Выхриста – это абсолютная глупость. Чем же тогда Ломаченко со своим легендарным отцом, Александр Усик или мы с братом отличаемся от Выхриста? Всех нас с Виктором объединяет одно – мы хотели развиваться как боксеры. Честно говоря, прочитав интервью с Вячеславом Глазковым, был разочарован методами работы руководства ФБУ. У меня нет сомнений, что все, сказанное Глазковым, является правдой", – сказал Владимир Кличко.

Напомним, после перехода Виктора Выхриста в профессионалы исполком ФБУ выступил с инициативой дисквалифицировать на три года личного тренера боксера Александра Ляхового и на этот же срок запретить менеджеру Выхриста Андрею Котельнику принимать участие в любых официальных мероприятиях ФБУ.

Виктор Выхрист EC Boxpromotion

Бывший претендент на звание чемпиона мира Вячеслав Глазков в одном из интервью рассказал, что глава ФБУ Владимир Продивус практикует так называемые "откаты" за переход боксеров-любителей в профессионалы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 февраля Виктор Выхрист провел первый бой на профессиональном ринге, одержав в Германии яркую победу всего за 43 секунды.

О спорте и не только – в нашем Instagram!