Кличко возвращается в бокс: спортивные итоги 11 января

Владимир Кличко возобновит профессиональную карьеру в 2019 году, а "Динамо" усиливается супербомбардиром. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 11 января.

Кроме того, вместе с Кличко на арене "Уэмбли" в Лондоне может выступить Александр Усик, а украинка Марьяна Шевчук стала лучшей пауэрлифтершей планеты. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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