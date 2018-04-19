Кличко возвращается? У Джошуа заговорили о матче-реванше

Легендарный Владимир Кличко все же может провести матч-реванш с британцем Энтони Джошуа. Об этом заявил промоутер чемпиона мира Эдди Хирн, рассказывая о планах своего подопечного на будущее. По словам менеджера, в списке потенциальных соперников Джошуа только самые сильные бойцы.

"Энтони говорит о том, что будет еще боксировать 8-10 лет. Нам нужны Тайсон Фьюри, Луис Ортис, Александр Поветкин. Может даже Владимир Кличко вернется в ринг..." – заявил Хирн в интервью Express.co.uk.

Отметим, что ранее Владимир Кличко объяснил, что отказался от матча-реванша с Энтони Джошуа из-за недостаточной мотивации.

Как сообщал "Обозреватель", Энтони Джошуа заявил о том, что хотел бы видеть Владимира Кличко своим тренером.