Кличко возвращается? Появились новые детали фантастического контракта

Легендарный украинский чемпион Владимир Кличко получил новое фантастическое предложение относительно своего возвращения в ринг.

Владимир Кличко

Cтриминговая платформа DAZN сформировала для украинца еще более заманчивый финансовый пакет, сообщает Sport Arena.

DAZN по-прежнему предлагает украинскому боксеру контракт на три боя, по условиям которого гарантированный гонорар украинца составит 80 миллионов долларов (более 2 миллиардов гривен). Напомним, в предыдущем предложении гарантированный гонорар Владимира составлял 40 миллионов долларов.

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В остальном предложенный контракт остается без изменений. Первый бой — против боксера, который входит в топ-10 мировых рейтингов, в Германии. Дальше два боя на стадионе Уэмбли против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Первый поединок из трех также может состояться на Уэмбли, если соперником украинца будет британец. По-видимому, речь идет о Диллиане Уайте.

При этом, DAZN просит Владимира определиться до конца марта, так как в ином случае будет проблематично организовать три боя за определенный период. Предварительно планировались, что первый поединок украинец может провести 25 мая или 1 июня.

На прошлой неделе Владимир Кличко возобновил тренировки.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL:

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