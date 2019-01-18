Кличко возвращается? Британский боксер обвинил украинца во лжи

Британский боксер Диллиан Уайт уверен, что легендарный Владимир Кличко возобновит карьеру. Слова украинца о том, что слухи о его возвращении являются чьей-то шуткой, спортсмен из Англии назвал ложью.
"Он врет. Кличко определенно возвращается. Мы предложили ему бой, но он сказал, что ему нужно два промежуточных поединка до того, как встретиться со мной. Это огромный комплимент для меня, так как он бывший чемпион мира и он долгое время удерживал пояса. Ему нужна разминка. Так что он определенно вернется. На 100%". – сказала Уайт в интервью Behind the Gloves, сообщает Boxing News 24.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Авторитетный британский журналист Стив Банс заявил о том, что Владимир Кличко вернется в профессиональный бокс.
По данным представителя СМИ, одним из соперников украинца станет Диллиан Уайт, а сам бой мог бы состояться уже в апреле нынешнего года.
Читатели OBOZREVATEL высказали свое мнение относительно возможного возвращения Владимира в ринг.
Сам Кличко-младший категорически опроверг возобновление карьеры, а ранее назвал причину, которая может его подтолкнуть к этому.
Самое авторитетное боксерское издание планеты The Ring заявило о том, что Кличко ведет переговоры с платформой DAZN о проведении трех боев.
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