Кличко возвращается? Британский боксер обвинил украинца во лжи

Британский боксер Диллиан Уайт уверен, что легендарный Владимир Кличко возобновит карьеру. Слова украинца о том, что слухи о его возвращении являются чьей-то шуткой, спортсмен из Англии назвал ложью.

"Он врет. Кличко определенно возвращается. Мы предложили ему бой, но он сказал, что ему нужно два промежуточных поединка до того, как встретиться со мной. Это огромный комплимент для меня, так как он бывший чемпион мира и он долгое время удерживал пояса. Ему нужна разминка. Так что он определенно вернется. На 100%". – сказала Уайт в интервью Behind the Gloves, сообщает Boxing News 24.

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