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Кличко возвращается? Британский боксер обвинил украинца во лжи

1.1тЧитать материал на украинском

Британский боксер Диллиан Уайт уверен, что легендарный Владимир Кличко возобновит карьеру. Слова украинца о том, что слухи о его возвращении являются чьей-то шуткой, спортсмен из Англии назвал ложью.

"Он врет. Кличко определенно возвращается. Мы предложили ему бой, но он сказал, что ему нужно два промежуточных поединка до того, как встретиться со мной. Это огромный комплимент для меня, так как он бывший чемпион мира и он долгое время удерживал пояса. Ему нужна разминка. Так что он определенно вернется. На 100%". – сказала Уайт в интервью Behind the Gloves, сообщает Boxing News 24.

Кличко возвращается? Британский боксер обвинил украинца во лжи

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Владимир Кличко
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Livingston Sarah
Livingston Sarah
Я заробляю 86 доларів на годину, працюючи вдома. Я був здивований тим, що мій Cусід сказав мені, що у мене в середньому $ 95, але тепер я бачу, як це працює. Я відчуваю стільки свободи тепер, коли я є власним босом. Це те, що я роблю...>>>> w­w­w­.­w­e­b­j­o­b­3­3­.­c­o­m
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