Кличко вернули проигранные пояса: спортивные итоги 27 мая

Александр Чеканов Бокс 09:08, 28.05.2020 Обновлено: 09:16, 28.05.2020

Легендарному Владимиру Кличко вернули чемпионские пояса, которые он потерял в бою с Тайсоном Фьюри, а дзюдоистка Дарья Белодед похвасталась роскошной фигурой.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 27 мая.

Кроме того, киевское "Динамо" обыграло "Олимпик", забив два гола за две минуты. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Владимиру Кличко вернули проигранные чемпионские пояса

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Спорт Бокс

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