Главная Новости
18 февраля • обновлено в 21:11
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Кличко сказал, кто должен стать единственным чемпионом в супертяжах

1.6т
Читать материал на украинском

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко заявил, что хочет видеть британца Энтони Джошуа в статусе абсолютного чемпиона в хэвивейте.

Владимир Кличко

Владимир Кличко

"Я хочу, чтобы единственным чемпионом в супертяжелом весе стал Джошуа. Он – превосходный атлет, олимпийский чемпион, замечательный боксер и лицо нашего вида спорта. Я считаю, что у него есть все необходимое. Безусловно, никто не идеален. У каждого есть плюсы и минусы, но я думаю, что у Джошуа есть потенциал стать единственным чемпионом. Я вправду этого желаю", – сказал Кличко в интервью Sky Sports.

Новости
“Откроет много дверей": Кличко намекнул на возвращение в бокс

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Джошуа вернул титул чемпиона мира по версиям WBA, IBF, IBO и WBO, уверенно победив по очкам мексиканца Энди Руиса.

В следующем бою британец будет защищать пояс IBF против Кубрата Пулева (28-1, 14 КО), а титул WBO станет вакантным и перейдет в руки Александра Усика.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Эдмонтон Ойлерз
VS
Бостон Брюинз
Победа Бостона в основное время
1.95 Сделать ставку
Даллас Старз
VS
Аризона Койотс
Победа Далласа с нулевой форой
1.63 Сделать ставку
Чикаго Блэкхокс
VS
Нью-Йорк Рейнджерс
Победа Нью-Йорка с нулевой форой
2.06 Сделать ставку
Сент-Луис Блюз
VS
Нью-Джерси Дэвилз
Победа Сент-Луиса в основное время
1.58 Сделать ставку
Нэшвилл Предаторз
VS
Каролина Харрикейнз
Победа Нэшвилла с нулевой форой
1.79 Сделать ставку
Виннипег Джетс
VS
Лос-Анджелес Кингз
Победа Лос-Анджелеса с форой в +1,0 шайбы
1.76 Сделать ставку
Кристина Младенович
VS
Каролина Плишкова
Победа Кристины Младенович с форой в +1,5 сета
1.78 Сделать ставку
Дженнифер Брейди
VS
Маркета Вондроушова
Победа Дженнифер Брейди с форой в +1,5 гейма
1.98 Сделать ставку
Педро Мартинес
VS
Пабло Андухар
Победа Пабло Андухара с форой в -3,5 гейма
1.95 Сделать ставку
Карлос Алькарас
VS
Федерико Кориа
Победа Карлоса Алькараса с форой в +2,0 гейма
1.89 Сделать ставку