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Кличко сделал заявление о возвращении в бокс

9.3тЧитать материал на украинском

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко продолжает настаивать на том, что не собирается возобновлять спортивную карьеру.

Несмотря на предыдущее заявление спортсмена, люди, близкие к боксу, не верят в его искренность.

"Я не хочу комментировать свое возвращение, так как недавно уже это сделал, назвав слухи "преждевременной апрельской шуткой". Я по-прежнему нахожусь на пенсии, мой статус остается прежним", - цитирует Кличко box-sport.de.

Владимир Кличко

Владимир Кличко

http://klitschko-brothers.com/

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Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ появилась информация о том, что легендарный боксер Владимир Кличко может возобновить карьеру. Супертяж Диллиан Уайт выразил желание сразиться с украинцем.

Кличко на своей официальной странице в Twitter опроверг эти слухи. Однако генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк уверен, что появившаяся информация может соответствовать действительности.

Самое авторитетное боксерское издание планеты The Ring заявило о том, что Кличко ведет переговоры с платформой DAZN о проведении трех боев.

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