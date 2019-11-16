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16 ноября • обновлено в 13:30
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В сети вспомнили страшнейший нокаут в карьере Кличко

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5 лет назад легендарный украинский боксер Владимир Кличко добыл одну из самых ярких побед в своей истории, нокаутировав Кубрата Пулева.

Кличко - Пулев

Кличко - Пулев

Кличко - Пулев

Кличко - Пулев

Кличко - Пулев

Кличко - Пулев

Кличко - Пулев

Кличко - Пулев

Несмотря на агрессивное начало со стороны болгарина, Кличко досрочно завершил поединок. Бой закончился в 5–м раунде, когда Кличко смачно попал в голову Пулеву мощнейшим левым боковым, отправив Кубрата на канвас ринга.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям вспомнить красивейшую победу нашего соотечественника. Владимир посвятил ее людям, которые борются за независимость Украины.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 38-летний Пулев является обязательным претендентом на чемпионский бой по линии IBF, и именно этот пояс должен будет первым защищать сильнейший в бою Джошуа – Руис, а не украинец Усик.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Кубрат Пулев Владимир Кличко
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Червоний Данило
Червоний Данило
Клич божественный! а сколько раз он вату разрывал, просто в халам!
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