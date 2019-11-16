5 лет назад легендарный украинский боксер Владимир Кличко добыл одну из самых ярких побед в своей истории, нокаутировав Кубрата Пулева.

Кличко - Пулев

Кличко - Пулев

Кличко - Пулев

Кличко - Пулев

Несмотря на агрессивное начало со стороны болгарина, Кличко досрочно завершил поединок. Бой закончился в 5–м раунде, когда Кличко смачно попал в голову Пулеву мощнейшим левым боковым, отправив Кубрата на канвас ринга.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям вспомнить красивейшую победу нашего соотечественника. Владимир посвятил ее людям, которые борются за независимость Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 38-летний Пулев является обязательным претендентом на чемпионский бой по линии IBF, и именно этот пояс должен будет первым защищать сильнейший в бою Джошуа – Руис, а не украинец Усик.

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