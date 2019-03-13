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Кличко против Усика: украинцы поспорят за чемпионский супербой

1.4тЧитать материал на украинском

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко близок к подписанию контракта с стримминговой платформой DAZN.

По данным World Boxing News, наш соотечественник уже входит в шортлист возможных соперников непобедимого обладателя чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтея Уайлдера.

Американец в ближайшее время должен договориться с DAZN о проведении двух поединков за гарантированный гонорар в размере 50 миллионов долларов. Первым боем станет обязательная защита против Доминика Бризила (18 мая), а во втором потенциальным соперником Уайлдера кроме Кличко-младшего являются Диллиан Уайт и Александр Усик.

Александр Усик и Владимир Кличко

Александр Усик и Владимир Кличко

instagram.com/usykaa

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Отметим, что Владимиру было предложено 40-миллионое соглашение на три боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко возобновил тренировки, проводя занятие в Киеве.

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Персоны
Александр УсикВладимир КличкоДиллиан УайтДеонтей Уайлдер
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