Кличко принял решение о бое в 2019 году: спортивные итоги 6 июня

Легендарный Владимир Кличко принял решение относительно возобновления карьеры, а киевское "Динамо" определилось с главным тренером команды. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 6 июня.
Кроме того, умер экс-футболист киевского "Динамо" Борис Деркач. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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