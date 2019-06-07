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Кличко принял решение о бое в 2019 году: спортивные итоги 6 июня

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Легендарный Владимир Кличко принял решение относительно возобновления карьеры, а киевское "Динамо" определилось с главным тренером команды. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 6 июня.

Кроме того, умер экс-футболист киевского "Динамо" Борис Деркач. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Владимир КличкоРоман ЗозуляНеймарИгорь СуркисАлександр Хацкевич
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