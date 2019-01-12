Кличко подталкивают вернуться на ринг: что происходит

"Владимир Кличко возвращается" - сейчас эта фраза в вопросительно-восклицательных тонах ходит по устам болельщиков всего мира. Когда, казалось, эпоха братьев Кличко уже закончена, один из них может создать сенсацию.

Слухи о возвращении Кличко-младшего на ринг, завершившего карьеру в 2017-м, появились еще в октябре 2018-го. Но такие рассуждения и не выходили за рамки слухов, пока на днях авторитетный британский журналист и эксперт Стив Банс не запустил очередную "волну". Но уже не просто "я слышал", а с конкретными датами, местом и вероятным соперником… Неужели легендарный украинский "Доктор Железный Молот" снова вернется на ринг?

OBOZREVATEL расценивает саму возможность возвращения Владимира Кличко в большой бокс и находит причины, почему этого делать не стоит.

Есть еще порох?

"Владимир Кличко возвращается, он снова будет боксировать. Я слышал, что он связался с крутым британским супертяжем. Это не Фьюри и не Джошуа. Слышал, что этот бой мы могли бы увидеть на "Уэмбли" 13 апреля. Это один из самых сумасшедших боев, которым начнется 2019 год", - вот что заявил Банс в эфире BBC 5 Live Boxing Podcast.

"Слышал" и еще раз "слышал" - в прогнозе британца насчет Кличко хватает неуверенности и перестраховок. Однако источники Банса наверняка не придумали такую информацию на пустом месте, тем более, тема возвращения Кличко-младшего в большой бокс уже не нова:

в октябре 2018-го небезызвестный британский промоутер Эдди Хирн намекнул на возвращение Кличко в ближайшее время, во время очередной волны ностальгии по бою Кличко-Джошуа и несостоявшемуся реваншу;

вскоре после того якобы менеджер Владимира немец Бернд Бенте заверил, что "это исключено". Но потом сам Кличко парировал, что никакого менеджера у него нет и подобные решения он принимает лично;

в декабре Хирн уже прямо говорит, что "Кличко хочет вернуться в бокс" и утверждает, что украинец якобы прямиком Джошуа написал смс-ку на эту тему;

Также стоит отметить, что Владимир с момента окончания карьеры поддерживает спортивную форму и однажды даже спарринговался с Александром Усиком, когда крымчанин готовился к бою с Тони Белью. Кроме того Кличко-младший не ушел полноценно в другие сферы как его брат Виталий (став мэром Киева), полностью отвлекшись от бокса.

Поэтому гипотетически и вполне реально возвращение Кличко может состояться. Если бы такое говорилось о Виталии, реакция была бы исключительно шуточной. Но в случае с Владимиром все только насторожились и призадумались…

Кличко станет частью "многоходовки" Хирна

Во всем вышесказанном не раз упоминался Эдди Хирн - сейчас один из самых влиятельных промоутеров мира, чья компания ведет дела Энтони Джошуа, работает с Александром Усиком и еще рядом влиятельных боксеров. Хирн "кукловодит" доброй частью боксерского мирового рынка, и на весну этого года задумал очередную сделку, частью которой может стать и Кличко.

Эдди Хирн

Главная привязка - апрель и легендарный английский стадион "Уэмбли". Именно на "Уэмбли" в апреле у Хирна предварительно запланирован маститый и масштабный в плане раскрутки бой Энтони Джошуа. Соперник был еще не определен, но все шло к тому, что Энтони должен был драться с дерзким Диллианом Уайтом - №1 рейтинга WBC. К слову, и сам Уайт уже не раз грозился Джошуа схваткой, что только подогревало будущую их схватку и делало ее все более вероятной.

Но рядом с этим не успокаивался и американец Джарелл Миллер. Непобежденный тяжеловес (23-1-0, 20КО) в последнее время уверено прет по карьерной лестнице, находится в отличной форме и сейчас занимает 3-е и 4-е места в рейтинге WBO и WBA соответственно. И, похоже, Миллеру надоело укладывать одного за одним тяжеловесов "второго эшелона" (хотя еще осенью Джарелл дрался с известным поляком Томашем Адамеком), боксеру захотелось чего-то топового. Слишком топового, в виде Энтони Джошуа.

"Я нужен "кукле Барби" Джошуа больше, чем он мне" - так "ласково" приглашает Миллер на бой звездного британца, желая любыми способами заполучить бой с Энтони. Сам Джошуа, понятное дело, не стал отрицать встречу с Миллером (назвав его в числе своих потенциальных соперников наряду с Уайтом), а за это время Миллер уже успел "между строк" отказаться от боя с Усиком.

Джарелл Миллер (слева)

Образовавшееся личное противостояние все сводит к бою Миллер - Джошуа, но много ломает для Хирна. Дело в том, что Миллер все свои 24 боя провел в США, и юбилейный 25-й вряд ли собирается уступать Британии. Тем более такой бой является важной победой в борьбе американского и британского рынков, где британцы в последнее время почти отодвинули США на второй план. Все больше топовых боев планируется именно в Великобритании, британские боксеры хотят драться дома, вокруг них начинает вертеться все больше денег мирового бокса, чем отлично манипулируют деятели типа Хирна.

Поэтому весьма смело стоит предположить, что в США поставили на бой Миллер - Джошуа большие ставки и согласны найти очень много денег, чтобы склонить чашу весов в свою сторону. Наверняка Хирну и Джошуа предложен очень баснословный контракт, который перекрывает их потенциальный доход от боя Джошуа - Уайт на "Уэмбли". Да и Миллера тоже надо одолеть со спортивной точки зрения, ведь если этого не сделать сейчас, сам Джарелл не отстанет и может больно "ударить" по карьере Джошуа позже.

Но при чем здесь Кличко?

Если все идет к тому, что Джошуа таки встретится с Миллером в апреле в США, то Уайт и "Уэмбли" весной остаются у "разбитого корыта" (к слову, недавно и сам Уайт заявлял, что слышал о бое Миллера и Джошуа в апреле). Но Уайт еще ладно - ему найдут другого соперника, возможные убытки возместят и пообещают бой с Джошуа чуть позже. А вот фактор "Уэмбли" приносит немало издержек - получается, Хирн обманул ожидания тысяч британцев, которые уже собрались на стадион посмотреть схватку Джошуа и Уайта в апреле. Да и для самой Британии перенос боя с "Уэмбли" в США - небольшой удар по имиджу.

Вот Хирн и вспомнил о козыре в рукаве - Владимире Кличко. Украинская легенда идеально подошла бы на роль замены Джошуа на апрельский бой с Уайтом, который состоится именно на "Уэмбли". Да, британцам будет предложен не Джошуа, но сам Владимир Кличко! Да еще и в бою с первым номером рейтинга WBC. Из этого получилось бы отличное шоу без каких-либо потерь для Хирна.

Энтони Джошуа и Владимир Кличко на стадионе "Уэмбли"

Другое дело, что пока еще слабо представляется, как 41-летний ветеран после почти двухлетнего простоя будет противостоять одному из лучших тяжеловесов нынешних дней. Не будет ли это односторонним боем в пользу Уайта, при всем уважении к украинскому чемпиону? Пока нет весомых аргументов представлять другой сценарий.

Да и сама идея возвращения на ринг Кличко в некоторой мере рискованная - если возвращение будет неудачным, карьера Владимира будет иметь очень неприятное "послевкусие", перебившее сильный "вкус" от прошлых побед и званий. В плане имиджа и финансов Кличко уже не нужна боксерская карьера и большие бои в хевивейте, а в спортивном аспекте его время фактически прошло… Конечно, Владимир может находить для себя и другие плюсы, но перекроют ли они все риски и очень возможные минусы?

Если не Уайт, то кто?

В случае возвращения Владимира на ринг многим бы хотелось, чтобы украинец взял реванш у Тайсона Фьюри. Именно бой с Фьюри в 2017-м стал горьким моментом в карьере Владимира, когда украинец потерпел неожиданное поражение, а потом не смог взять реванш, так как Фьюри якобы завязал с большим боксом (из-за депрессии и проблем с наркотиками).

Тайсон Фьюри

Но затем Фьюри вернулся, и сейчас у Кличко есть вполне реальная возможность сообразить реванш со скандальным британцем. Но Тайсону сейчас не до воспоминаний - он слишком занят зазыванием на реванш супер-чемпиона WBC Деонтея Уайлдера, ведь их последний бой завершился вничью. И команда Фьюри наряду с самим Тайсоном делает все возможное, чтобы организовать такой реванш.

Из остальных соперников кроме Уайта даже сложно предположить, с кем Кличко может осуществить свое возвращение на ринг. Наверняка это будет кто-то из незанятых тяжеловесов топ-10 WBC, WBA, WBO или IBF, кто тоже немало сотрудничает с Хирном. Например, №10 рейтинга WBC Кубрат Пулев. С болгарином Кличко уже дрался в 2014-м, победил его, и второй бой с Пулевым можно было бы преподнести как своеобразный ностальгический реванш при возвращении и т.п. Поветкин? Весьма реально, если россиянина таки не сведут с Усиком и если "русский витязь" останется в поиске соперника на весну. Еще один "бой из прошлого" (Кличко побил Поветкина в 2013-м) на фоне российско-украинского противостояния - отличное шоу с воплощением массы интересов и большим ажиотажем.

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