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27 февраля • обновлено в 09:34
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Кличко отреагировал на избиение Панеттьери: спортивные итоги 26 февраля

2.7т
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Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры, а СМИ рассказали о реакции Владимира Кличко на повторное избиение Хайден Панеттьери.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 26 февраля.

Кроме того, в Лиге чемпионов завершились первые матчи 1/8 финала турнира. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Лига чемпионов
Персоны
Мария Шарапова Хайден Панеттьери Владимир Кличко
Теги
ФК Манчестер Сити ФК Динамо Киев Реал Мадрид
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