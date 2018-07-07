Кличко официально возвращается в ринг: спортивные итоги 6 июля

Официально: в Киеве пройдет бой Кличко – Льюис, На ЧМ-2018 допинг-скандал, а сборная Бразилии сенсационно вылетела с ЧМ-2018. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 6 июля.
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