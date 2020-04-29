Кличко – Джошуа: как прошел эпичный последний бой в карьере Владимира

29 апреля 2017 года Владимир Кличко провел последний бой в своей карьере против британца Энтони Джошуа, проиграв техническим нокаутом в одиннадцатом раунде.

Поединок, на кону которого стояли пояса WBA Super, IBF и IBO, проходил спокойно до пятого раунда, когда Джошуа с первых секунд агрессивно пошел в атаку, отправив Кличко-младшего в нокдаун. Украинец встал и сумел достойно закончить трехминутку, несколько раз мощно пробив защиту соперника. В следующем раунде Владимир заставил британца прилечь на канвас, нанеся ему сокрушительный удар с правой, но не сумел довести дело до конца.

Энтони Джошуа против Владимира Кличко XSPORT.ua

Развязка наступила в 11-й трехминутке. Сначала Джошуа ударом наотмашь отправил украинского боксера в тяжелый нокдаун апперкотом, а затем и добил. Кличко поднялся после второго нокдауна в раунде, но прийти в себя уже не смог. Британец зажал его у канатов и начал избивать, что заставило судью остановить поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля 2006 года украинский боксер Владимир Кличко отомстил за брата и нокаутом завоевал чемпионский титул.