Кличко — 48: в сети вспомнили самые убийственные нокауты легендарного чемпиона

19 июля легендарный украинский боксер, "вечный" чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а теперь "просто" мэр Киева Виталий Кличко отмечает день рождения.
Виталию Владимировичу исполняется 48 лет.
Виталий Кличко
AP
Оставим на время в стороне насущные дела столицы и просто вспомним о лучших боях великого украинского чемпиона, которых у него было немало.
Отметим, что в самом знаменитом своем поединке — с Ленноксом Льюисом, который состоялся в июне 2003 года в Лос-Анджелесе, Кличко-старший потерпел поражение техническим нокаутом, но именно после этого боя его зауважал весь спортивный мир, а позже Виталий был признан одним из величайших боксеров своего времени.
Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный британец Леннокс Льюис признался, что никогда не забудет свой бой с Виталием Кличко.
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