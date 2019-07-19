Кличко — 48: в сети вспомнили самые убийственные нокауты легендарного чемпиона

19 июля легендарный украинский боксер, "вечный" чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а теперь "просто" мэр Киева Виталий Кличко отмечает день рождения.

Виталию Владимировичу исполняется 48 лет.

Виталий Кличко AP

Оставим на время в стороне насущные дела столицы и просто вспомним о лучших боях великого украинского чемпиона, которых у него было немало.

Отметим, что в самом знаменитом своем поединке — с Ленноксом Льюисом, который состоялся в июне 2003 года в Лос-Анджелесе, Кличко-старший потерпел поражение техническим нокаутом, но именно после этого боя его зауважал весь спортивный мир, а позже Виталий был признан одним из величайших боксеров своего времени.

Новости В сети вспомнили исторический нокаут Виталия Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный британец Леннокс Льюис признался, что никогда не забудет свой бой с Виталием Кличко.

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