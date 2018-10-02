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Честь страны: братья Клички установили уникальный рекорд

1.6тЧитать материал на украинском

Прославленные украинские чемпионы Виталий и Владимир Кличко занесены в Книгу рекордов Гиннесса, как братья-чемпионы, проведшие на двоих наибольшее количество боев.

Эта новость была оглашена в Киеве на гала-вечере 56-го конгресса Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает сайт klitschko-brothers.com.

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"Для меня эта награда является неожиданностью. Наш с Владимиром рекорд - это рекорд всех, кто поддерживал братьев Кличко, кто болел за нас и за Украину. Ведь мы всегда отстаивали честь нашей страны",- заявил Виталий Кличко.

Напомним, что 56-й Конгресс Всемирной боксерской организации проходит в Киеве с 30 сентября по 5 октября. На этом событии присутствуют более 700 гостей и звезд мирового бокса. В столицу Украины, в частности, прибыли мировые легенды бокса: Леннокс Льюис, Эрик Моралес, Эвандер Холифилд.

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Как сообщал OBOZREVATEL, "вечный" чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Виталий Кличко заявил, что его реванш с Ленноксом Льюисом вызвал бы интерес и спустя 15 лет после первого боя.

Читайте все новости по теме "WBC" на OBOZREVATEL.

Тема
WBC
Персоны
Виталий КличкоВладимир Кличко
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