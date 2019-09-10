Кирилл Горобец vs Ринат Саякбаев: бой за вакантный титул чемпиона мира WWFC в весе до 70,3 кг

21 сентября в киевском Дворце спорта состоится масштабный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 15. В рамках основного карда украинец Кирилл Горобец и Ринат Саякбаев из Кыргызстана оспорят вакантный титул чемпиона мира WWFC в лёгком весе.

25-летний сумчанин Горобец тренируется бок о бок с действующим обладателем титула WWFC в среднем весе и одним из опытнейших представителей украинских ММА Сергеем Гузевым. Кирилл пришёл в смешанные боевые искусства из панкратиона, где выигрывал золотые медали чемпионатов мира и Европы, получил звание Мастера спорта международного класса. А путь к первому чемпионскому поединку в ММА проложил серией ярчайших побед, превратившись в настоящего любимца болельщиков.

Выступления под эгидой WWFC Кирилл начал в августе 2017 года с турнира Road to WWFC 7 в Бердянске. К этому моменту профессиональный рекорд Горобца состоял из 4 побед и 1 поражения, которое он потерпел в рамках одного из сильнейших европейских промоушенов ACB. С тех пор на счету Кирилла 4 победы, каждую из которых он добыл в первом раунде, раз за разом приводя публику в неописуемый восторг.

Так, на WWFC 10 в марте прошлого года Горобец встретился с соотечественником Владиславом Хорошевским и жёстко нокаутировал его ещё до истечения первой минуты поединка, точно приложившись ногой в голову. В итоге этот финиш в исполнении Кирилла был признан лучшим в 2018 году, удостоившись премии WWFC Awards 2018.

В сентябре на WWFC 12 Горобец вышел в гексагон против ещё одного представителя Украины Ивана Вульчина — бой сразу принял характер обоюдоострой "рубки" и завершился вскоре после начала техническим нокаутом в исполнении сумчанина, который отправил соперника в тяжёлый нокдаун и завершил схватку несколькими добивающими ударами.

А на WWFC 14 в марте уже текущего года Горобец показал себя мастером не только в стойке, но и на покрытии. Претендентский бой в лёгком весе против азербайджанца Гасана Азизова украинец привычно завершил в первом раунде, только на этот раз в партере, успешно проведя редчайший болевой приём под названием "банана сплит" — растяжку на пах.

24-летний кыргызстанец Ринат "Рико" Саякбаев также хорошо знаком украинским почитателям ММА. В 2018-м он выступил на июньском турнире WWFC 11, где привёл аудиторию в настоящий шок, отправив в глубокий нокаут опытного фаворита из Харькова Андрея Красникова. А следом и на WWFC 12 в сентябре, но уже с противоположным результатом, уступив азербайджанцу Вугару Керамову ввиду травмы ноги во втором раунде.

На данный момент в активе Горобца 8 побед (5 нокаутами, 2 приёмами, 1 по очкам) и 1 поражение (нокаутом). Саякбаев, также как и украинец начавший карьеру в профессиональных ММА в 2015 году, имеет на счету 11 побед (6 нокаутами, 3 приёмами, 2 по очкам), 6 поражений (3 нокаутами, 1 приёмом, 2 по очкам) и 1 ничью.

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