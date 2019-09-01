Кэмпбелл завалил Ломаченко приемом из ММА

Люк Кэмпбелл чтобы избежать досрочного поражения в бою против Василия Ломаченко, решил прибегнуть к запрещенному приему из единоборств (ММА).

Британский боксер в 12-м раунде был на грани нокдауна, однако схватил украинца за ногу и провел тейкдаун - способ ведения поединка в ММА, применяя который, бой переводят из стойки в партер .

Василий упал на канвас, а рефери сразу сделал Кэмпбеллу замечание, но необходимые секунды для передышки были получены.

Напомним, что бой Ломаченко - Кэмпбелл прошел в Лондоне на О2 Арене и завершился победой нашего соотечественника по очкам. В 11-м раунде британец угодил в нокдаун. После встречи Кэмпбеллу пришлось отправиться в госпиталь. Кроме того, было опубликовано видео лучших моментов и фотографии самых ключевых эпизодов боя.

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