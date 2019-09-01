Кэмпбелл угодил в больницу после боя с Ломаченко: что произошло

Британец Люк Кэмпбелл был доставлен в один из лондонских госпиталей после поражения от Василия Ломаченко в чемпионском бою, который накануне состоялся в Лондоне.
По словам промоутера Эдди Хирна, его подопечный был госпитализирован для прохождения плановых медицинских тестов. Врачи отметили физическое истощение Кэмпбелла после битвы с лучшим легковесом планеты, пишет The Sun.
"С ним все в порядке, просто несколько проверок", – прокомментировал ситуацию Хирн.
Люк Кэмпбелл
Как сообщал OBOZREVATEL:
Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла и завоевал три чемпионских пояса в легком весе.
Украинец был сильнее соперника на записках судей – 119:108, 119:108, 118:109.
В 11-м раунде Ломаченко отправил соперника в нокдаун.
После боя Василий обратился к своему промоутеру Бобу Аруму, потребовав бой за звание абсолютного чемпиона мира.
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