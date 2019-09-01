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Кэмпбелл угодил в больницу после боя с Ломаченко: что произошло

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Британец Люк Кэмпбелл был доставлен в один из лондонских госпиталей после поражения от Василия Ломаченко в чемпионском бою, который накануне состоялся в Лондоне.

По словам промоутера Эдди Хирна, его подопечный был госпитализирован для прохождения плановых медицинских тестов. Врачи отметили физическое истощение Кэмпбелла после битвы с лучшим легковесом планеты, пишет The Sun.

"С ним все в порядке, просто несколько проверок", – прокомментировал ситуацию Хирн.

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Люк Кэмпбелл

Люк Кэмпбелл

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Тема
Ломаченко – Кэмпбелл
Персона
Люк Кэмпбелл
Место
Англия Лондон
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