Кэмпбелл проиграл Ломаченко дуэль взглядов и был осмеян в сети

Украинский чемпион мира WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) выиграл дуэль взглядов с британцем Люком Кэмпбеллом (20-2, 18 КО).

Будущие соперники впервые встретились на O2 арене в Лондоне, где 31 августа проведут свой бой.

Кэмпбелл выглядел на дуэли взглядов габаритнее, чем Ломаченко, но первым отвел взгляд от соперника. В комментариях фанаты "похоронили" британца.

"Это боксеры разных уровней", "Шутка, а не бой", "Бессмысленный бой. Лома на миллионы миль впереди Кэмпбелла", - пишут юзеры в Twitter.

Отметим, что встреча Ломаченко и Кэмпбелла произошла на вечере бокса перед боем Диллиан Увайт - Оскар Ривас. Поединок завершился единогласным решением судей в пользу британца.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!