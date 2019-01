''Категорически отрицаем'': в команде экс-чемпиона мира сделали резкое заявление о бое с Усиком

Команда новозеландского боксера Джозефа Паркера не отказывалась от проведения боя с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком.

Промоутер 26-летнего экс-чемпиона мира Дэвид Хиггинс заявил, что не вел никаких переговоров со своим коллегой Александром Красюком. "Промоутер Джозефа Паркера Дэвид Хиггинс категорически отрицает отказ от боя с Александром Усиком. Он настаивает на том, что не имел никаких контактов с лагерем Усика", – написал на своей странице в социальной сети Twitter журналист Майкл Бенсон.

🙅‍♂️ Joseph Parker’s promoter David Higgins has categorically denied turning down a fight with Oleksandr Usyk. He insists they’ve not received any communication from the Usyk camp.