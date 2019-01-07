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''Категорически отрицаем'': в команде экс-чемпиона мира сделали резкое заявление о бое с Усиком

1.8тЧитать материал на украинском

Команда новозеландского боксера Джозефа Паркера не отказывалась от проведения боя с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком.

Промоутер 26-летнего экс-чемпиона мира Дэвид Хиггинс заявил, что не вел никаких переговоров со своим коллегой Александром Красюком. "Промоутер Джозефа Паркера Дэвид Хиггинс категорически отрицает отказ от боя с Александром Усиком. Он настаивает на том, что не имел никаких контактов с лагерем Усика", – написал на своей странице в социальной сети Twitter журналист Майкл Бенсон.

Джозеф Паркер (слева)

Джозеф Паркер (слева)

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Отметим, что в своем последнем бою в декабре минувшего года Паркер в третьем раунде нокаутировал Александра Флореса.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал о потенциальных соперниках украинского боксера в супертяжелом весе. В число кандидатов вошел в том числе россиянин Александр Поветкин.

Персоны
Александр УсикДжозеф Паркер
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