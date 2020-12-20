Канело победил Смита в чемпионском бою за два титула

Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес (54-1-2, 36 КО) победил представителя Великобритании Каллума Смита (27-1, 19 КО) и стал чемпионом мира в суперсреднем весе по версиям WBA Super и WBC.

12-раундовый бой состоялся на арене "Аламодом" в Техасе и прошел всю дистанцию.

По итогам встречи все судьи единогласно отдали победу мексиканцу 119-109, 119-109 и 117-111.

Канело с первых минут выглядел увереннее оппонента, раз за разом донося свои точные удары в цель. "Выстрелы" мексиканского боксера смотрелись гораздо опаснее и мощнее, чем у британца. Смит пытался контратаковать, но натыкался на плотную защиту фаворита.

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем крайнем бою в ноябре 2019 года Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и завоевал титул WBO в полутяжелом весе. В сентябре 2018-го Сауль добыл сенсационную победу над Геннадием Головкиным. Для казахстанца это стало первым поражением в карьере.