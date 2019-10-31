Во сколько Канело – Ковалев: точное время боя

Звездный мексиканский боксер Сауль Альварес проведет дебютный бой в полутяжелой весовой категории.

В американском Лас-Вегасе Канело сразится с российским чемпионом по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергеем Ковалевым. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляции боя Канело – Ковалев.

КОГДА И ВО СКОЛЬКО БОЙ КАНЕЛО – КОВАЛЕВ

Поединок за титул пройдет в субботу, 2 ноября, на арене MGM Grand. Выход бойцов на ринг запланирован на 5:30 утра по киевскому и 6:30 утра по московскому времени воскресенья, 3 ноября.

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Канело – Ковалев

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ КАНЕЛО – КОВАЛЕВ

Поединок можно будет увидеть в эфире федерального российского "Первого канала". Кроме того, бой будут транслировать британский телеканал Sky Sports и стримминговая платформа DAZN.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сауль Альварес выразил недовольство работой своего промоутера из-за срыва поединка против украинца Сергея Деревянченко.

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