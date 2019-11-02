Канело – Ковалев: смотреть онлайн чемпионский бой

Мексиканский средневес Сауль Альварес в субботу, 2 ноября, проведет один из самых ожидаемых боев нынешнего года.

Канело принял решение подняться на две категории и дебютировать в полутяжелом дивизионе. Его соперником станет российский чемпион по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергей Ковалев. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Канело – Ковалев. Ориентировочное начало – в 5:30 утра по киевскому и в 6:30 утра по московскому времени воскресенья, 3 ноября.

ПРОМО БОЯ КАНЕЛО – КОВАЛЕВ

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ КАНЕЛО – КОВАЛЕВ

Увидеть поединок в Украине можно будет благодаря видеосервису Megogo. Здесь трансляция из Лас-Вегаса начнется в 5:00 утра 3 ноября.

Кроме того, в прямом эфире в России поединок покажет федеральный Первый канал. Также бой можно будет посмотреть на британском Sky Sports и благодаря стримминговой платформе DAZN.

Сауль Альварес и Сергей Ковалев

ПРОГНОЗ НА КАНЕЛО – КОВАЛЕВ

Фаворитом противостояния, несмотря на существенную разницу в габаритах, считается мексиканский боксер. Ставки на победу Альвареса принимаются с коэффициентом 1,22.

Ничья оценивается котировкой 23,00. А показатели на успех российского чемпиона достигают уровня 4,00.

ГОНОРАРЫ БОЯ КАНЕЛО – КОВАЛЕВ

Дебютант полутяжелого веса благодаря контракту с DAZN за поединок с Ковалевым получит гарантированные 35 миллионов долларов.

Гонорар же российского чемпиона составит $12 миллионов, что станет рекордом для Сергея.

Сауль Альварес

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Сергей Ковалев, чемпион WBO полутяжелого весе:

– Моя цель – сломать его игру, защитить свой титул и следовать за своей мечтой. Предстоящий бой – шанс доказать, что я по-прежнему лучший боец дивизиона. Мы оба великие чемпионы. И мы уважаем друг друга и в ринге, и за его пределами. Но в день боя мы позабудем об уважении и порадуем болельщиков отличным поединком. Мы из тех, кто идет до конца: не отступает, не сдаётся. Это значит, что бой точно получится на загляденье.

Сауль Альварес, чемпион WBA и WBC в среднем весе:

– У него длинные руки, его джеб очень хорош. Он знает, как двигаться по рингу, но мы подготовились к этому. Без сомнений, Ковалев – сильнейший оппонент из тех, с которыми я встречался. Это большой риск для меня, но мы готовы к этому. У нас есть ум и мастерство, чтобы победить Ковалева.

Сергей Ковалев

Как сообщал OBOZREVATEL, Сауль Альварес выразил возмущение работой своего промоутера после того, как был сорван его бой с украинцем Сергеем Деревянченко.

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