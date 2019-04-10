"Какого черта!" Ломаченко получил угрозу

Обладатель пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором полулегком весе Джервонта Дэвис пригрозил отправить на пенсию украинца Василия Ломаченко.

Во время открытой тренировки, посвященной поединку Ломаченко против британца Энтони Кроллы, который состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе, США, у Василия спросили, что он думает относительно персоны Дэвиса.

Ломаченко - Дэвис fightnews.info

"Он – просто бизнесмен, и это все знают. Я готов драться с ним бесплатно, ради цели проводить поединки против чемпионов мира. Однако, я уверен, что сам Дэвис никогда не согласится выйти со мной на один ринг", - цитирует Ломаченко fightnews.info.

Джервонта не мог оставить этот комментарий без ответа и в Twitter написал следующее:

"А с какого черта я должен выходить на ринг за бесплатно? Да, ты прав, я никогда так не сделаю. Старик, я боксер-профессионал. Если мы будем когда-то драться, обещаю, что отправлю тебя на пенсию", - написал американец в Twitter. Позже он удалил этот пост.

10 февраля Дэвис (21-0, 20 КО) победил бывшего чемпиона Мексики Уго Руиса (39-5, 33 КО). Ранее 24-летний "Танк" пообещал убить в ринге Ломаченко.

Отметим, что в конце прошлого года Василий несколько раз заявлял, что хотел бы свой ближайший бой провести с Дэвисом. Украинский боксер отмечал, что его интересуют большие поединки, но вес в этом вопросе — второстепенный.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Дэвис завоевал вакантный титул "суперчемпиона" мира по версии WBA в апреле 2018-го. На вечере бокса в Бруклине (США), 23-летний американец нокаутировал аргентинца Хесуса Куэйляра (28-3, 21 КО).

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