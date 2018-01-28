Как выглядел Усик после победы над Бриедисом: первое видео из раздевалки

Украинский чемпион мира по версиям WBO и WBC Александр Усик выложил видео из своей раздевалки после полуфинального боя Всемирной боксерской суперсерии.

"Я перед началом сегодняшней битвы просил вас чтобы вы меня поддержали. Я не назвал некоторые города. Так вот, всем тем городам независимо от моей страны хочу сказать большое спасибо. У меня два пояса, мы сделали большое дело. Всем добра, всем любви занимайтесь спортом и тренируйте свои мышцы. Мир любит сильных", - сказал Александр.

Напомним, что полуфинал WBSS Усик - Бриедис завершился победой украинского боксера раздельным решением судей.

Второй финалист определится в паре между чемпионом мира по версии IBF Муратом Гассиевым (25-0, 18 КО) и обладателем пояса WBA Super Юниером Дортикосом (22-0, 21 КО).

Второй полуфинал Всемирной боксерской суперсерии пройдет в Сочи в субботу, 3 февраля.

Финал назначен на 11 мая и пройдет в Саудовской Аравии.