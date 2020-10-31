Как в Украине смотреть бой Усик – Чисора: подробная инструкция

Знаменитый украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) в субботу, 31 октября, проведет свой второй бой в супертяжелом весе.

Соперником непобедимого крымчанина будет британец Дерек Чисора (32-9, 23 КО)

Начало поединка запланировано на 23:00 по киевскому времени.

Украинское телевидение не покажет встречу. Все жители нашей страны смогут увидеть прямую трансляцию на медиасервисе MEGOGO, купив тариф "максимальный" (197 грн) или оформив акционную подписку на 14 дней за 1 грн.

Если тестовый период был использован ранее, а новую подписку оформлять желания нет, можно приобрести этот бой отдельно. Просмотр будет стоить 49 грн.

Для покупки надо зайти на сайт megogo.net, где на главной странице нажать на анонс боя Усика и Чисоры.

После чего нажать "Смотреть", а затем "Попробовать за 1 грн".

На странице регистрации надо ввести свой номер телефона, email и псевдоним, либо войти в сервис, если пользователь ранее был зарегистрирован.

После этого необходимо ввести данные своей платежной карты и нажать "Подключить", совершив оплату в 1 грн.

Стоит обратить внимание, что по истечению двухнедельного срока будет автоматически подключен тариф "максимальный" и списаны 197 грн. Если пользователь не хочет продолжать пользоваться MEGOGO после просмотра боя, то необходимо будет убрать соответствующий пункт в своем профиле.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне состоялась традиционная процедура взвешивания, на которой боксеры удивили присутствующих необычным внешним видом.