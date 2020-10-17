Как в Украине смотреть бой Ломаченко – Лопес: подробная инструкция

Украинский чемпион WBA, WBC и WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) в эти выходные проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе против американца Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО). Начало запланировано на 04:00 по киевскому времени 18 октября.

Украинское телевидение не покажет встречу. Все жители нашей страны смогут увидеть прямую трансляцию на медиасервисе MEGOGO, купив тариф "максимальный" (197 грн) или оформив акционную подписку на 14 дней за 1 грн.

Для этого надо зайти на сайт megogo.net, где на главной странице нажать на анонс боя Ломаченко и Лопеса.

Надо кликнуть на страницу анонса

После чего нажать "Смотреть", а затем "Попробовать за 1 грн".

Нажать "Смотреть"

Нажать "Попробовать "

На странице регистрации надо ввести свой номер телефона, email и псевдоним, либо войти в сервис, если пользователь ранее был зарегистрирован.

Регистрация в Megogo

После этого необходимо ввести данные своей платежной карты и нажать "Подключить", совершив оплату в 1 грн.

Оплата в Megogo

Стоит обратить внимание, что по истечению двухнедельного срока будет автоматически подключен тариф "максимальный" и списаны 197 грн. Если пользователь не хочет продолжать пользоваться MEGOGO после просмотра боя, то необходимо будет убрать соответствующий пункт в своем профиле.

Подписки и платежи

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко едва не снес ограждение во время традиционной дуэли взглядов с чемпионом IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).