"Как собака": известный украинский боксер рассказал о трудностях в США

Накануне важнейшего для своей карьеры боя против Дэнни Гарсии (35-2, 21 КО) украинский боксер Иван Редкач (23-4-1,18 КО) рассказал о том, что первые три года в США "прожил, как собака".

"Я подписал контракт с русскоговорящим менеджером Эдуардом Гумашьяном. Он мне очень много чего пообещал – что подпишем хороший промоутерский контракт, что предоставит отличные условия для тренировок, организует экипировку. По приезду в Лос-Анджелес подписал с ним трехлетнее соглашение. В итоге все эти три года прожил как собака", – цитирует слова Редкача агентство Klitschko-brothers.

Иван Редкач УНИАН

Он также добавил, что испытывал серьезные финансовые проблемы, поскольку менеджер не выплачивал ему обещанные деньги.

"Мне он должен был выплачивать 1000 долларов в месяц на питание и карманные расходы. Реально выдавал 50 долларов в неделю. Стыдно признаться: было такое, что не было денег элементарно на еду!" – говорит 33-летний боксер.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 25 января Иван Редкач проведет бой за статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе.

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