Как Шелестюк избивал мексиканца: лучшие моменты и полный бой на видео

Знаменитый украинский боксер Тарас Шелестюк (17-0, 10 КО) на вечере бокса в США уверенно победил мексиканца Мартина Анхела Мартинеса (19-17-1, 12 KO).

33-летний уроженец Макеевки триумфально вернулся в ринг после 19-месячного перерыва в карьере.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на лучшие моменты боя, а также представляем полную запись поединка.

Новости Русский боксер победил в чемпионском бою и вышел на украинца

Напомним, что Тарас – бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне. На профессиональном ринге он провел 16 боев и во всех победил, десять раз – нокаутом.

В июле 2017 года Шелестюк, владеющий чемпионским титулом WBO NABO в полусреднем весе, добыл яркую победу над Хесусом Альваресом Родригесом.

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