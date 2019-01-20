Как Пакьяо избил Бронера: лучшие моменты боя на видео

Чемпион WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо защитил свой титул, победив американца Эдриена Бронера. Бой прошел в Лас-Вегасе и завершился единогласным решением судей 117-111, 116-112, 116-112.

Для 40-летнего Пакьяо эта победа стала 61-й при семи поражениях и двух ничейных результатах. У 29-летнего Бронера это четвертое поражение в 39 боях. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть лучшие моменты этого поединка.

Пакьяо - Бронер

Пакьяо - Бронер

Пакьяо - Бронер

Пакьяо - Бронер

Пакьяо - Бронер

Пакьяо - Бронер

Как сообщал OBOZREVATEL, в андеркарте этого боя Маркус Браун в кровавом бою победил Баду Джека и завладел титулом WBC Silver, став официальным соперником украинца Александра Гвоздика.

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