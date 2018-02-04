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Как определялся соперник Усика: весь бой Гассиев - Дортикос на видео

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В полуфинальном поединке Всемирной суперсерии бокса в Сочи в ночь на воскресенье, 4 февраля, россиянин Мурат Гассиев нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса. Встреча завершилась досрочно.

За трофей Мохаммеда Али россиянин поборется с украинцем Александром Усиком, который в первом полуфинале WBSS побил латыша Майриса Бриедиса.

"Обозреватель" предлагает своим читателям посмотреть полную запись боя Гассиев - Дортикос.

Новости
Усик впервые встретился лицом к лицу с Гассиевым перед финалом WBSS

Как сообщал "Обозреватель" финальная встреча Усик - Гассиев запланирована на 11 мая в Саудовской Аравии, однако генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев признался, что будет всячески пытаться перенести решающий бой из Джидды в Россию.

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Темы
WBSSбоксерская Лига чемпионов
Персоны
Юниер ДортикосМурат Гассиев
Место
РоссияСочи
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