Как определялся соперник Усика: весь бой Гассиев - Дортикос на видео

В полуфинальном поединке Всемирной суперсерии бокса в Сочи в ночь на воскресенье, 4 февраля, россиянин Мурат Гассиев нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса. Встреча завершилась досрочно.

За трофей Мохаммеда Али россиянин поборется с украинцем Александром Усиком, который в первом полуфинале WBSS побил латыша Майриса Бриедиса.

"Обозреватель" предлагает своим читателям посмотреть полную запись боя Гассиев - Дортикос.

Новости Усик впервые встретился лицом к лицу с Гассиевым перед финалом WBSS

Как сообщал "Обозреватель" финальная встреча Усик - Гассиев запланирована на 11 мая в Саудовской Аравии, однако генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев признался, что будет всячески пытаться перенести решающий бой из Джидды в Россию.