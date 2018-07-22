Как награждали Усика: появилось видео триумфа украинца в Москве

Крымский боксер Александр Усик в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) победил Мурата Гассиева и впервые в истории Украины стал абсолютным чемпионом мира.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть церемонию награждения нашего соотечественника, которая прошла в Москве, на СК "Олимпийский".
Отметим, что Усик произвел настоящий фурор в Москве, выйдя на ринг под украинскую песню.
Позже президент Украины Петр Порошенко поздравил украинца и появилось полное видео поединка.
Спустя некоторое время Мурат Гассиев дал первый комментарий по итога битвы, оценив победу Усика.
Кроме того, в андеркарте финала WBSS победу нокаутом добыл еще один украинский боксер.
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