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Как награждали Усика: появилось видео триумфа украинца в Москве

5.4тЧитать новость на украинском

Крымский боксер Александр Усик в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) победил Мурата Гассиева и впервые в истории Украины стал абсолютным чемпионом мира.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть церемонию награждения нашего соотечественника, которая прошла в Москве, на СК "Олимпийский".

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Отметим, что Усик произвел настоящий фурор в Москве, выйдя на ринг под украинскую песню.

Позже президент Украины Петр Порошенко поздравил украинца и появилось полное видео поединка.

Спустя некоторое время Мурат Гассиев дал первый комментарий по итога битвы, оценив победу Усика.

Кроме того, в андеркарте финала WBSS победу нокаутом добыл еще один украинский боксер.

Читайте все новости по теме "Усик - Гассиев" на Обозревателе.

Темы
Усик - ГассиевWBSS
Персоны
Александр УсикМурат Гассиев
Место
РоссияМосква
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