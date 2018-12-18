Необычная встреча: как Ломаченко произвел фурор в Киеве

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко уже завершил "спортивный" год победой над Хосе Педрасой. Спустя неделю Ломаченко вернулся в Киев и устроил фанатам открытую встречу.

Но кроме традиционного общения с украинским чемпионом организаторы решили оригинально разнообразить мероприятие, предложив всем пришедшим принять участие в "Ломачелендж". Кто хоть немного умел прыгать на скакалке, в этот день не остался без положительных эмоций.

Само собой, показал мастер-класс "искусства" скакалки и сам Василий. А после Ломаченко, конечно же, довольно душевно пообщался с болельщиками. OBOZREVATEL побывал среди фанатов боксера, и предлагает вам оценить самые яркие моменты вечера.