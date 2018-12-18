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Необычная встреча: как Ломаченко произвел фурор в Киеве

1.5тЧитать материал на украинском

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко уже завершил "спортивный" год победой над Хосе Педрасой. Спустя неделю Ломаченко вернулся в Киев и устроил фанатам открытую встречу.

Но кроме традиционного общения с украинским чемпионом организаторы решили оригинально разнообразить мероприятие, предложив всем пришедшим принять участие в "Ломачелендж". Кто хоть немного умел прыгать на скакалке, в этот день не остался без положительных эмоций.

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Само собой, показал мастер-класс "искусства" скакалки и сам Василий. А после Ломаченко, конечно же, довольно душевно пообщался с болельщиками. OBOZREVATEL побывал среди фанатов боксера, и предлагает вам оценить самые яркие моменты вечера.

Необычная встреча: как Ломаченко произвел фурор в Киеве
Необычная встреча: как Ломаченко произвел фурор в Киеве
Необычная встреча: как Ломаченко произвел фурор в Киеве
Необычная встреча: как Ломаченко произвел фурор в Киеве
Необычная встреча: как Ломаченко произвел фурор в Киеве
Необычная встреча: как Ломаченко произвел фурор в Киеве
Необычная встреча: как Ломаченко произвел фурор в Киеве
Необычная встреча: как Ломаченко произвел фурор в Киеве
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Необычная встреча: как Ломаченко произвел фурор в Киеве
Необычная встреча: как Ломаченко произвел фурор в Киеве
Необычная встреча: как Ломаченко произвел фурор в Киеве
Необычная встреча: как Ломаченко произвел фурор в Киеве
Необычная встреча: как Ломаченко произвел фурор в Киеве

Читайте все новости по теме "WBO" на OBOZREVATEL.

Темы
WBOWBA
Персоны
Василий ЛомаченкоАнатолий ЛомаченкоХосе Педраса Гонсалес
Место
УкраинаКиев
Тег
ТРЦ
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