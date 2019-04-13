Как Ломаченко избил Кроллу: эффектный фоторепортаж

Украинец Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) нокаутировав Энтони Кроллу (34-7-3, 13 КО), успешно защитил титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBO и WBA.
Поединок прошел при абсолютном превосходстве нашего соотечественника. Лишь в первом раунде Вася давал возможность британцу как-то атаковать. Начиная со второго раунда в ринге был лишь один боксер.
Ломаченко эффектно проводил комбинации, бил сбоку, доставал апперкотами и в уже в третьем раунде рефери отсчитал Кролле нокдаун.
В четвертом раунде украинскому боксеру понадобилась лишь минута, чтобы отправить Энтони в убийственный нокаут.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на самые эффектные снимки этой битвы.
Ломаченко - Кролла
Ломаченко - Кролла
Ломаченко - Кролла
Ломаченко - Кролла
Ломаченко - Кролла
Ломаченко - Кролла
Ломаченко - Кролла
Ломаченко - Кролла
Ломаченко - Кролла
Ломаченко - Кролла
Сразу после боя Василий неожиданно пришел в раздевалку к британскому боксеру.
Позже появилась шокирующая информация о том, что наш соотечественник получил перелом.
Кроме того, были опубликованы видео лучших моментов битвы, а также полная запись боя.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил Ломаченко. Позже баскетболист сборной Украины Святослав Михайлюк восхитился Васей, назвав его величайшим в истории.
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