Как Ломаченко избил Кроллу: эффектный фоторепортаж

Украинец Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) нокаутировав Энтони Кроллу (34-7-3, 13 КО), успешно защитил титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBO и WBA.

Поединок прошел при абсолютном превосходстве нашего соотечественника. Лишь в первом раунде Вася давал возможность британцу как-то атаковать. Начиная со второго раунда в ринге был лишь один боксер.

Ломаченко эффектно проводил комбинации, бил сбоку, доставал апперкотами и в уже в третьем раунде рефери отсчитал Кролле нокдаун.

В четвертом раунде украинскому боксеру понадобилась лишь минута, чтобы отправить Энтони в убийственный нокаут.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на самые эффектные снимки этой битвы.

Ломаченко - Кролла

Ломаченко - Кролла

Ломаченко - Кролла

Ломаченко - Кролла

Ломаченко - Кролла

Ломаченко - Кролла

Ломаченко - Кролла

Ломаченко - Кролла

Ломаченко - Кролла

Ломаченко - Кролла

Сразу после боя Василий неожиданно пришел в раздевалку к британскому боксеру.

Позже появилась шокирующая информация о том, что наш соотечественник получил перелом.

Кроме того, были опубликованы видео лучших моментов битвы, а также полная запись боя.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Ломаченко. Позже баскетболист сборной Украины Святослав Михайлюк восхитился Васей, назвав его величайшим в истории.

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