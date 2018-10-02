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Как Кличко и легенды бокса поставили на уши Киев

2.5тЧитать материал на украинском

С 1-го по 5 октября в Киеве проходит 56-я Конвенция Всемирного боксерского совета (WBC), которая собрала не только функционеров из разных стран, но и много звезд прошлых и нынешних дней. Виталий и Владимир Кличко, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Хулио Сесар Чавес и многие другие - список гостей пестрит известными и даже легендарными именами.

Сегодня же несколько гостей нашли минутку, чтобы порадовать украинских болельщиков бокса и провели автограф-сессию. Виталий Кличко, Эвандер Холифилд и Ленокс Льюис любезно и терпеливо раздавали автографы и фотографировались со всеми желающими. Мероприятие состоялось в киевском ТРЦ "Гулливер" и в главном холле собрало столько народу, что пройти мимо болельщиков получалось, лишь прижавшись к стенке.

Как Кличко и легенды бокса поставили на уши Киев
Как Кличко и легенды бокса поставили на уши Киев
Как Кличко и легенды бокса поставили на уши Киев
Как Кличко и легенды бокса поставили на уши Киев
Как Кличко и легенды бокса поставили на уши Киев
Как Кличко и легенды бокса поставили на уши Киев

В итоге далеко не все успели лично подойти к легендам и получить автограф и селфи с их рук, поэтому после организаторы уже попросту раздавали фото с автогорафами, чуть не разбрасывая их на всю толпу.

Как Кличко и легенды бокса поставили на уши Киев

Народу в "Гулливере" набралось столько, что люди наблюдали за автограф-сессией не только со 2-го, но и с 3-го, 4-го и 5-го этажей!

Как Кличко и легенды бокса поставили на уши Киев

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Тема
WBC
Персоны
Виталий КличкоЛеннокс ЛьюисЭвандер Холифилд
Место
УкраинаКиев
Объект
ТРЦ Гулливер
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
тьфу ты ёлы-палы...а я думал скинулись да газку купили у нафтогаза,что бы воду в городе включили )))
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Иванова Елена
Иванова Елена
Smekalov Sergey,Ты уже теплый сортир у себя в конуре построил? ))) А то тявкаешь не по делу!!!
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