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9 мая • обновлено в 11:37
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"Кадило потерял": Усик выложил странные фото, озадачив сеть

2.1т
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Непобедимый украинский боксер Александр Усик вызвал большую волну комментариев, разместив фотографии с киевской улицы. На снимках спортсмен совершает движение ногой. словно заталкивая кого-то в машину.

"Немного юмора", - подписал пост Усик, озадачив подписчиков.

"Да ты шутник ещё тот! Угораю с шутки", "В чем шутка?", "Где смеяться?" - пишут юзеры.

Некоторые комментаторы не смогли пройти мимо заросшей шевелюры и бороды боксера, пошутив, что ему для завершения образа священника не хватает еще кадила.

"Кадило потерял": Усик выложил странные фото, озадачив сеть
"Кадило потерял": Усик выложил странные фото, озадачив сеть
"Кадило потерял": Усик выложил странные фото, озадачив сеть
"Кадило потерял": Усик выложил странные фото, озадачив сеть
"Кадило потерял": Усик выложил странные фото, озадачив сеть
"Кадило потерял": Усик выложил странные фото, озадачив сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пользователи интернета бурно отреагировали на предложение генсека Федерации бокса России дать гражданство РФ Александру Усику и Василию Ломаченко после включения их в базу "Миротворец".

Напомним, что чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA Василий Ломаченко и экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик снялись в российском фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!".

В этой ленте Ломаченко заявил, что он до сих пор не верит, что Россия начала войну в Украине.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский не смог сдержать эмоций от поступка Усика и Ломаченко.

Депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар заявила, что Усик и Ломаченко стали инструментами в руках пропагандистов страны-агрессора.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Александр Усик
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