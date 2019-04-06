Известный украинский тяжеловес выиграл бой нокаутом

Известный украинский боксер Любомир Пинчук (10-1, 7 КО) победил американского тяжеловеса Энтони Троттера (3-5, 0 КО).

Бой прошел в Моргантауне (Западная Вирджиния, США) и завершился нокаутом от нашего соотечественника в 3-м раунде.

"Спасибо всем, кто поддерживал меня в бою прошлой ночью. А также хочу сказать большое спасибо за специальную футболку Chin-Checkers в украинских цветах", - прокомментировал результат поединка 22-летний уроженец Львова.

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Напомним, что 3 марта Любомир побил 37-летнего Тэда Беркхаузена (5-6-2, 1 КО) и защитил чемпионский титул Североамериканской федерации бокса в первом тяжелом весе. Следующий поединок Пинчука запланирован на 13 июля

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