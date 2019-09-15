Известный украинский супертяж досрочно победил в скандальном бою - опубликовано видео

Известный украинский супертяжеловес Вячеслав Шабранский (21-2, 17 КО) добыл свою 21-ю победу на профессиональном ринге.

Бой на вечере бокса в Лас-Вегасе завершился досрочно из-за дисквалификации соперника украинца Феликса Валера (18-3, 15 КО).

Представитель Доминиканской Республики не смог ничего противопоставить техничному Шабранскому, сделав ставку на грубость в ринге. Темнокожий боксер периодически бил 32-летнего житомирянина ниже пояса.

Рефери Роберт Берд в 5-м и 7-м раунде оштрафовал хама снятием зачетного балла, а после третьего раза за минуту до финального гонга в последнем раунде, принял решение остановить бой и дисквалифицировать доминиканца.

Вячеслав Шабранский с командой Instagram

"Прежде всего спасибо Богу, моей семье и нашим друзьям за поддержку. Я готов идти вперед", - прокомментировал свой успех Вячеслав.

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Напомним, предыдущий поединок Шабранский провел 25 ноября 2017 года. В поединке за вакантный титул Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе проиграл россиянину Сергею Ковалеву (31-2-1, 27 КО).

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