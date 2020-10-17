Известный украинский боксер заразился коронавирусом и отменил чемпионский бой

Максим Иншаков Бокс 11:12, 17.10.2020 Обновлено: 11:24, 17.10.2020

Украинский боксер среднего веса Андрей Великовский (17-2-1, 10 КО) заразился коронавирусом и не сможет выйти на бой в Германии, сообщает Luckypunchnet со ссылкой на тренера Вячеслав Сенченко.

В интервью СМИ наставник отметил, что никаких симптомов у боксера не наблюдалось.

Бой Великовского отменен
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Украинец в субботу, 17 октября, должен был сразится с чехом Анатолием Хунаняном (9-6-1, 5 КО) за пояс WBC Asian Boxing Council.

Как сообщал OBOZREVATEL, год назад Великовский нокаутировал поляка Патрика Шимански (20-3, 10 KO). Бой за вакантный титул интернационального чемпиона Польши состоялся на арене MOSiR Hall в Радоме.

Ранее Великовский нокаутировал мексиканца Хосе Кастанеду (14-12-2, 5 КО).

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