Украинский боксер второго легчайшего веса Александр Егоров (20-2-1, 10 КО) проиграл Луке Ригольди (22-1-1, 8 КО) бой за титул EBU (Европейский боксерский союз).

Встреча прошла 20 сентября в Италии и по итогам 12 раундов завершилась победой местного бойца – 120-110, 120-110 и 117-110.

В ходе поединка украинец получил серьезное рассечение. Кровь заливало лицо Егорову и мешало ему концентрироваться на сопернике. Команда 31-летнего украинца не смогла ликвидировать повреждение. Травму головы в области затылка получил и итальянец, но она ему мешала гораздо меньше.

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы) lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы) lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы) lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы) lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы) lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы) lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы) lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы) lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы) lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы) lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы) lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы) lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы) lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы) lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы) lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы) lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы) lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы) lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы) lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы) lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы) lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы) lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы) lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы) lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы) lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы) lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы) lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы) lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы) lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы) lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы) lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы) lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы) lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы) lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы) lucarigoldi.it

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно жуткий нокаут сложил боксера пополам. Поединок во втором полулегком весе состоялся в андеркарте боя Ломаченко - Кэмпбпелл, и завершился мощнейшим ударом во втором раунде.

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