Главная Новости
21 сентября • обновлено в 11:05
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Известный украинский боксер проиграл кровавый бой за чемпионский титул

4.2т Читать материал на украинском

Украинский боксер второго легчайшего веса Александр Егоров (20-2-1, 10 КО) проиграл Луке Ригольди (22-1-1, 8 КО) бой за титул EBU (Европейский боксерский союз).

Встреча прошла 20 сентября в Италии и по итогам 12 раундов завершилась победой местного бойца – 120-110, 120-110 и 117-110.

В ходе поединка украинец получил серьезное рассечение. Кровь заливало лицо Егорову и мешало ему концентрироваться на сопернике. Команда 31-летнего украинца не смогла ликвидировать повреждение. Травму головы в области затылка получил и итальянец, но она ему мешала гораздо меньше.

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

lucarigoldi.it

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

Ригольди (белые трусы) - Егоров (золотые трусы)

lucarigoldi.it

Новости
Украинский боксер отправил соперника в брутальный нокаут — опубликовано видео

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно жуткий нокаут сложил боксера пополам. Поединок во втором полулегком весе состоялся в андеркарте боя Ломаченко - Кэмпбпелл, и завершился мощнейшим ударом во втором раунде.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Место
Италия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel