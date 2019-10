Известный украинский боксер побил именитого ветерана - опубликовано видео

Небитый украинский супертяжеловес Александр Захожий (13-0, 10 КО) победил самого именитого в карьере соперника.

На вечере бокса в Германии 26-летний уроженец Запорожья единогласным решением судей одолел экс-претендента на титул WBC Кевина Джонсона (34-15-1, 18 КО).

8-раундовый бой складывался легко для украинца. Уже в 4-м раунде Александр почти сумел отправить американского ветерана на настил, однако рефери так и не отсчитал нокдаун.

6'9" Ukrainian heavyweight Oleksandr Zakhozhyi beats Kevin Johnson over 8 rounds. He looks to have improved physically, not smothering his work as much and maintaining distance making Kingpin miss whilst loading up. He briefly had KJ hurt in the 4th. pic.twitter.com/lhMrVfa21l