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Известный супертяж укусил соперника за грудь во время боя - видеофакт

1.3тЧитать материал на украинском

Известный британский тяжеловес Каш Али угодил в громкий скандал во время своего боя с соотечественником Дэвидом Прайсом.

Дэвид Прайс

Дэвид Прайс

Twitter.com/BTSportBoxing

Каш Али - Дэвид Прайс

Каш Али - Дэвид Прайс

Twitter.com/BTSportBoxing

Каш Али - Дэвид Прайс

Каш Али - Дэвид Прайс

Twitter.com/BTSportBoxing

Каш Али - Дэвид Прайс

Каш Али - Дэвид Прайс

Twitter.com/BTSportBoxing

Во время поединка в Ливерпуле Каш укусил соперника за грудь. Инцидент произошел в пятом раунде.

Прайс потряс Али тяжелым ударом, тот стал вязать оппонента и оба упали. В этот момент Каш и вцепился в грудь Дэвида.

Рефери, услышав крики Прайса о том, что его кусают, остановил встречу и присудил победу Прайса, дисквалифицировав Али. У Прайса 24 победы и шесть поражений. Для Али это поражение стало первым после 16 боев.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 31 марта Александр Гвоздик уверенно защитил свой титул чемпиона в полусреднем весе WBC. 33-летний харьковчанин победил Дуду Нгумбу техническим нокаутом.

Бой завершился в 5-м раунде после того, как темнокожий боксер получил травму и отказался продолжать драться.

Позже Александр дал первый комментарий, рассказав о неприятном осадке, который у него остался от такой победы.

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Medved George
Medved George
Хорошо хоть за грудь, а мог и за ... ! Вот это было бы чудо!
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