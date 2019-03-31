Известный супертяж укусил соперника за грудь во время боя - видеофакт

Известный британский тяжеловес Каш Али угодил в громкий скандал во время своего боя с соотечественником Дэвидом Прайсом.
Дэвид Прайс
Twitter.com/BTSportBoxing
Каш Али - Дэвид Прайс
Twitter.com/BTSportBoxing
Каш Али - Дэвид Прайс
Twitter.com/BTSportBoxing
Каш Али - Дэвид Прайс
Twitter.com/BTSportBoxing
Во время поединка в Ливерпуле Каш укусил соперника за грудь. Инцидент произошел в пятом раунде.
Прайс потряс Али тяжелым ударом, тот стал вязать оппонента и оба упали. В этот момент Каш и вцепился в грудь Дэвида.
Рефери, услышав крики Прайса о том, что его кусают, остановил встречу и присудил победу Прайса, дисквалифицировав Али. У Прайса 24 победы и шесть поражений. Для Али это поражение стало первым после 16 боев.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 31 марта Александр Гвоздик уверенно защитил свой титул чемпиона в полусреднем весе WBC. 33-летний харьковчанин победил Дуду Нгумбу техническим нокаутом.
Бой завершился в 5-м раунде после того, как темнокожий боксер получил травму и отказался продолжать драться.
Позже Александр дал первый комментарий, рассказав о неприятном осадке, который у него остался от такой победы.
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