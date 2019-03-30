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Известный супертяж отказал Усику

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Команда украинского чемпиона Александра Усика вступала в переговоры с известным тяжеловесом Артуром Шпилкой о проведении дебютного боя в супертяжах. Однако бывший претендент на чемпионский титул ответил отказом на предложение.

"Был предварительный запрос, но я его сразу отклонил. Уже в начале сотрудничества Артура с новым тренером Романом Анучиным я спросил у наставника, какой срок проведения боя будет оптимальным для Артура. Он сказал мне ориентироваться на июнь, поэтому именно этого срока мы и придерживаемся", - сделал заявление промоутер Шпилки Анджей Василевский, сообщает RingPolska.

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Известный супертяж отказал Усику

Александр Усик и Артур Шпилка

Также с польским супертяжем хотел драться Кубрат Пулев, однако его предложение также было отклонено.

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