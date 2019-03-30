Известный супертяж отказал Усику

Команда украинского чемпиона Александра Усика вступала в переговоры с известным тяжеловесом Артуром Шпилкой о проведении дебютного боя в супертяжах. Однако бывший претендент на чемпионский титул ответил отказом на предложение.
"Был предварительный запрос, но я его сразу отклонил. Уже в начале сотрудничества Артура с новым тренером Романом Анучиным я спросил у наставника, какой срок проведения боя будет оптимальным для Артура. Он сказал мне ориентироваться на июнь, поэтому именно этого срока мы и придерживаемся", - сделал заявление промоутер Шпилки Анджей Василевский, сообщает RingPolska.
Александр Усик и Артур Шпилка
Также с польским супертяжем хотел драться Кубрат Пулев, однако его предложение также было отклонено.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Александр Усик официально объявил о своем переходе в супертяжелую весовую категорию.
Ожидается, что украинец дебютирует в новом дивизионе поединком против Карлоса Такама из Камеруна.
При этом бой Усик – Такам может быть перенесен, так как запланирован на ту же дату, что и схватка американцев Деонтея Уайлдера и Доминика Бризила.
Всемирный боксерский совет (WBC) не стала лишать украинца поясачемпиона в тяжелом весе.
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